Fethiye'de Gönüllülerin Katkısıyla Çevre Temizliği Yapıldı

Fethiye'de Gönüllülerin Katılımıyla Çevre Temizliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan plaj ve koyların bulunduğu yarımada bölgesinde gönüllüler tarafından çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi'nin koordinesinde başlatılan "Temiz Fethiye" kampanyasının ilk etabına, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile yerli ve yabancı gönüllüler katıldı.

Temizlik Çalışmalarında 400 Torba Çöp Toplandı

Etkinlik süresince belediye temizlik görevlileri ve çevreciler, koylara ulaşımı sağlayan yol kenarları ve ormanlık alanlarda yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında toplam 400 torba çöp toplandı.

Toplanan atıklar, geri dönüşüm süreçleri için Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldü. Ancak, bölgedeki kirliliğin devam ettiğine dikkat çeken Karaca, bu durumun üzüntü verici olduğunu belirtti.

Karaca, "Geliniz, bu güzel şehir için el ele verelim. Hep birlikte, burada yaşayan güzel insanlarla, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Fethiye yaratalım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, doğal güzellikleriyle öne çıkan plaj ve koyların bulunduğu yarımada bölgesinde gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da temizliğe katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, doğal güzellikleriyle öne çıkan plaj ve koyların bulunduğu yarımada bölgesinde gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da temizliğe katıldı.