Fethiye'de Hatalı Sollama Yapan Sürücüye Ceza Kesildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, hatalı sollama yaptığı an sosyal medya üzerinden yayımlanan sürücüye idari para cezası kesildi. Fethiye Kaymakamlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Ölüdeniz Mahallesi yolunda bir araç kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, pandemi sonrası dikkatleri üzerine çeken bu durumu araştırarak, Almanya plakalı aracın sürücüsünü tespit etti. Yapılan denetimlerde sürücüye “hatalı sollama yapmak” ve “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçlamalarıyla ceza uygulandı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, bir araçla seyir halindeyken trafikten kaçmak amacıyla gerçekleştirilen hatalı sollama anı dikkat çekiyor. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, hatalı sollama yaptığı an sosyal medyada paylaşılan sürücüye idari para cezası kesildi.