Fethiye'de İki F-16'nın Geçiş Provası - Ölüdeniz Hava Oyunları

Fethiye semalarında F-16 geçiş provası

25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları etkinlikleri sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında, Ölüdeniz semalarında uçuş yapacak iki muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi.

Festivalin son gününde düzenlenecek etkinlikler için prova yapan muharip uçakların geçişini izlemek isteyenler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız sahilinde bir araya geldi. İzleyiciler deniz kıyısında toplanarak uçakların gösterisini takip etti.

Uçakların geçişini beğeniyle izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Provası yaklaşık yarım saat süren muharip uçaklar, planlandığı gibi 26 Ekim'de gösteri yapacak.

