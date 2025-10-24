Fethiye'de İki F-16'nın Geçiş Provası - Ölüdeniz Hava Oyunları

Fethiye'de 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında iki F-16'nın Ölüdeniz semalarında yaptığı yarım saatlik geçiş provası, Belcekız sahilinde yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 11:44
Fethiye'de İki F-16'nın Geçiş Provası - Ölüdeniz Hava Oyunları

Fethiye semalarında F-16 geçiş provası

25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları etkinlikleri sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında, Ölüdeniz semalarında uçuş yapacak iki muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi.

Festivalin son gününde düzenlenecek etkinlikler için prova yapan muharip uçakların geçişini izlemek isteyenler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız sahilinde bir araya geldi. İzleyiciler deniz kıyısında toplanarak uçakların gösterisini takip etti.

Uçakların geçişini beğeniyle izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Provası yaklaşık yarım saat süren muharip uçaklar, planlandığı gibi 26 Ekim'de gösteri yapacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz semalarında uçuş yapacak iki muharip uçak F-16'nın provası ilgiyle izlendi. Festivalin son gününde düzenlenecek etkinlikler için prova yapan muharip uçakların geçişini izlemek isteyenler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız sahilinde bir araya geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali...

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor
2
Hatay'da 2 Eve Giren Yılanlar İtfaiye Tarafından Yakalandı
3
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
5
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı
6
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı
7
Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor