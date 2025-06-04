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Fethiye'de Interpol Tarafından Aranan Kişi Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Interpol tarafından aranan bir şahıs yakalandı. Sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 11:53
Fethiye'de Interpol Tarafından Aranan Kişi Yakalandı

Fethiye'de Uluslararası Aranan Kişi Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan bir kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarıya imza attı.

Almanya'nın Talebi Üzerine Yakalandı

Açıklamada, "Almanya'nın talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliği tarafından hakkında uluslararası düzeyde uyuşturucu suçundan arama ve yakalama kararı bulunan bir şahıs, Fethiye ilçesinde yakalanmıştır" denildi.

Şüpheli üzerinde yapılan arama neticesinde, başkasının adına düzenlenmiş olan sahte Almanya kimliği ve ehliyeti ele geçirildi.

Yetkililer, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.

Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

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