Fethiye'de Kameralı Uyarı Sonrası İzmariti Yere Atan Kişi Geri Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, belediyenin çevre koruma çalışmaları kapsamında yaptığı uygulama sonucu ilginç bir an kameraya yansıdı.

Olayın Detayları

Fethiye Belediyesi tarafından çevreye çöp atanların tespiti amacıyla kentin farklı noktalarına fotokapanlar ve kameralar yerleştirildi.

Belediye tarafından izlenen kameralarda, Göcek Mahallesi'nde bir kişinin sigara izmaritini yere attığı tespit edildi.

Kameradan Yapılan Uyarı ve Tepki

Kameradan yapılan anonslu uyarıyı duyan kişi, geri dönerek attığı izmariti yerden aldı. Bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.