Fethiye'de Kızılada'da 110 kg çöp toplandı — Uluslararası Kıyı Temizleme Günü

Fethiye'de Kızılada'da gönüllü seferberliği: 110 kilogram çöp toplandı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde çevre bilinci

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliğinde, Kızılada kıyıları gönüllüler tarafından temizlendi. Etkinlik, deniz ve kıyı sağlığını koruma hedefiyle yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe destek veren kurumlar ve katılımcılar

Organizasyon, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde; İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi desteğiyle düzenlendi. Ayrıca Fethiye Kardelen Sanat Derneği ile farklı firmaların temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar etkinlikte yer aldı.

Toplama süreci ve sonuç

Foça Mahallesi Çalış mevkisinden hareket eden tekneyle Kızılada'ya ulaşan gönüllüler, yaklaşık 2 saatte toplam 110 kilogram çöp topladı. Çöp torbalarıyla tekneye taşınan atıklardan dönüştürülebilenler, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.

Etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür eden TURMEPA'da görevli Ersin Özer, katılımcıların emeklerini takdir etti.

