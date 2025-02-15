Fethiye'de Minibüsle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüsle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı. Olay, Nadis U. yönetimindeki 10 HR 015 plakalı otomobilin, Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Mahallesi Hal Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 PJ 888 plakalı minibüsle çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen araçlar, kavşaktaki yön tabelasının demir direğine çarparak durabildi. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.