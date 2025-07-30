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Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Osman K. hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 21:22
Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'deki Kaza Can Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolunda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Osman K. idaresindeki 48 ASD 362 plakalı motosiklet, E.B. yönetimindeki 48 ABJ 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan Osman K, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolun sağında bekleyen hafif ticari aracın dönüş yaptığı sırada, motosikletle çarpışma anı net bir şekilde görülüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti....

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti....

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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