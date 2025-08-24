Fethiye'de Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Esenköy Mahallesi'nde çıkan yangına hızlı müdahale
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, Esenköy Mahallesi'ndeki futbol sahasının yanında bulunan ormalık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışması yürütüldü.
