Fethiye'de Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Fethiye Esenköy'de çıkan orman yangını itfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 21:04
Esenköy Mahallesi'nde çıkan yangına hızlı müdahale

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Esenköy Mahallesi'ndeki futbol sahasının yanında bulunan ormalık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışması yürütüldü.

