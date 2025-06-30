Fethiye'de Sıcak Hava Sahilde Yoğunluk Oluşturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sıcak hava ve nemden bunalan tatilciler, sahilde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının gün içinde 40 dereceye, nem oranının ise %60'a yükseldiği kentte, serinlemek isteyenler soluğu sahilde aldı.

Sıcak hava ile etkili olan nem, tatilcileri sahil bandındaki çamur yüzeylerine yönlendirdi. Bazı tatilciler çimlere otururken, kimileri masa ve sandalyeleriyle sahil kenarındaki keyifli anlarını geçirdi.

Ayrıca, gün batımında oluşan kızıllık, sahilin göz alıcı manzaralarına bir yenisini ekledi. Güneşin batışını izlemek için daha erken saatlerde gelenler, bu muhteşem anı ölümsüzleştirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahilde yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahilde yoğunluk oluşturdu.