Fethiye'de sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye açıklarında makine arızasıyla sürüklenen 9 metrelik teknedeki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 21:32
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin makine arızası sonucu sürüklendiği ihbarı üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayın detayları

Gelen ihbarda, içerisinde bir kişinin bulunduğu 9 metre uzunluğundaki teknenin Afkule mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından teknedeki kişi kurtarıldı.

Yedeklenen tekne, TAHLİSİYE-5 botuna bağlanarak Tersaneler mevkisine yanaştırıldı.

