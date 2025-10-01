Fethiye'de sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin makine arızası sonucu sürüklendiği ihbarı üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olayın detayları
Gelen ihbarda, içerisinde bir kişinin bulunduğu 9 metre uzunluğundaki teknenin Afkule mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından teknedeki kişi kurtarıldı.
Yedeklenen tekne, TAHLİSİYE-5 botuna bağlanarak Tersaneler mevkisine yanaştırıldı.