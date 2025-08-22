DOLAR
Fethiye'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Genç 9 Gün Sonra Yaşamını Yitirdi

Fethiye'de 12 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Arda Dirmilli, 9 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:35
Fethiye'de trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Seydikemer-Fethiye kara yolu, Esenköy Mahallesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 12 Ağustos'ta iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Arda Dirmilli (17), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın, Seydikemer-Fethiye kara yolu Esenköy Mahallesi'ndeki kavşaktan dönüş sırasında meydana geldiği bildirildi. Olayda, M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil ile Osman Köse idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçta sürücü olarak bulunan Osman Köse ağır yaralanmış ve 1 gün sonra hayatını kaybetmişti. Araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Arda Dirmilli ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Dirmilli'nin yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarında derin üzüntüye neden oldu.

