Fethiye'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Genç 9 Gün Sonra Yaşamını Yitirdi

Fethiye'de trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Seydikemer-Fethiye kara yolu, Esenköy Mahallesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 12 Ağustos'ta iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Arda Dirmilli (17), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın, Seydikemer-Fethiye kara yolu Esenköy Mahallesi'ndeki kavşaktan dönüş sırasında meydana geldiği bildirildi. Olayda, M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil ile Osman Köse idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçta sürücü olarak bulunan Osman Köse ağır yaralanmış ve 1 gün sonra hayatını kaybetmişti. Araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Arda Dirmilli ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Dirmilli'nin yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarında derin üzüntüye neden oldu.