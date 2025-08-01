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Fethiye'de Üç Katlı Evde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Fethiye'de üç katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, büyük çapta hasara yol açtı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:33
Fethiye'de Üç Katlı Evde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Fethiye'de Çatı Katında Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan üç katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin hızla yayıldığı öğrenildi.

Alevler Hızla Yayılınca Müdahale Gerekli Oldu

Olayı gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren müdahale sonucunda yangın, kontrol altına alındı. Fakat, çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yaklaşık...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yaklaşık 1,5 saatlik müdahale sonucunda söndürülen yangında, çatı katında büyük çapta hasar oluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yaklaşık...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yaklaşık 1,5 saatlik müdahale sonucunda söndürülen yangında, çatı katında büyük çapta hasar oluştu.

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