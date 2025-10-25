Fethiye'de yamaç paraşütü çarpışması: 3 yaralı

Fethiye'de iniş sırasında çarpışan tandem ve single yamaç paraşütleri sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı, durumları iyi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında çarpışan iki yamaç paraşütünde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay, Belcekız sahilindeki iniş alanında meydana geldi.

Olayın detayları

İlçede süren "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" nedeniyle iniş alanında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Festivalin dördüncü gününde, tandem (ikili) uçuş yapan yamaç paraşütü ile single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü iniş pistinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle üç kişi yere savruldu ve olay yerine sağlık ekipleri ile görevliler sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu

Kaza sonrası yaralılara müdahale edildi ve yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

