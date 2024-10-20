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Fethiye'de Yolcuya Çarpan Araç Sürücüsü Kaçtı

Fethiye'de yaya olan Durkadın D.'ye çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:54
Fethiye'de Yolcuya Çarpan Araç Sürücüsü Kaçtı

Fethiye'de Trajik Kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazanın Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldiği öğrenildi.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Olay, yolun karşısına geçmeye çalışan Durkadın D. isimli yaya, daha henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.

Olay Yeri Müdahalesi

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak, maalesef sağlık ekibi olay yerinde Durkadın D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün Peşindeyiz

Olay sonrasında otomobil sürücüsünün kayıplara karıştığı bildirildi. Jandarma, sürücüyü yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Kazanın detaylarına yönelik analizler sürüyor.

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