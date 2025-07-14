FETÖ Darbe Girişiminin 9. Yılı: Gazi Adviyye Gül İsmailoğlu O Gecenin Hafızalarda Kalmasını İstiyor

FETÖ'nün Darbe Girişiminin 9. Yılı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında henüz 14 yaşında gazi unvanı kazanan Adviyye Gül İsmailoğlu, o gece yaşananların hafızalarda canlı kalması için mücadele ediyor.

Genci yaşta vatanı müdafaa etmek için sokağa dökülen İsmailoğlu, o gecenin anılarını AA muhabirine anlattı. 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cü askerlerin darbe girişimini önlemek için canla başla direnenler arasında yer alıyordu. Sokağa çıkmak için ailesiyle birlikte evden çıkan İsmailoğlu, o sırada henüz 14 yaşında olduğunu ve darbenin ne olduğunu pek bilmediğini aktardı.

O Gecenin Anlamı

İsmailoğlu, “O zamanlar darbenin ne olduğunu, neden yapıldığını çok da bilmediğim bir yaştaydım. Ancak vatanımızda huzurumuzun yerinde olduğunu ve böyle bir kalkışmaya gerek olmadığını anlayabiliyordum.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, ailesiyle meydanlara çıkan İsmailoğlu, karşılaştıkları durumun korkutucu olduğunu ifade etti.

Sokağa çıkarken bir korku taşıdıklarını ve silah seslerinin duyulduğunu dile getiren İsmailoğlu, “Anneme, 'Biz de vurulursak şehit mi olacağız?' diye sordum. O da, 'Vatan sevgisi imandandır. Allah'ın izniyle ölürsek şehit oluruz, kalırsak gazi.' dedi.” şeklinde konuştu.

Darbe Anı ve Yaralanma Durumu

İsmailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki kalabalığın arttığını ve darbeci askerlerin bu sırada ateş açtığını anlattı. “Yanıma bir yaralı düştü. Yaralıya yardım etme içgüdüsüyle ayağa kalktım, sonra sırtımda bir acı hissettim.” diyerek o anları aktaran İsmailoğlu, G3 mermisiyle vurulduğunu belirtti. Yaralanmasından dolayı hastaneye ulaşmanın zorluğunu ifade eden İsmailoğlu, yoğun bakımda geçirdiği süreçte o gecenin gelişmelerini takip ettiğini dile getirdi.

Gelecek Nesile Mesaj

Artık sağlığına kavuştuğunu ve iki ameliyat geçirdiğini belirten İsmailoğlu, 14 yaşında vatanı koruma bilincini aile büyüğünden aldığını vurguladı. “O gece ülkemiz için bir milattı.” diyen İsmailoğlu, 15 Temmuz'un hiç unutulmaması gerektiğini ifade etti. Gençlere de önemli bir mesaj vererek, “Bizim gençler olarak uyanık olmamız lazım.” dedi.

İsmailoğlu, Z kuşağından ümidini kesen yetişkinlere de seslenerek, “Bize inanın.” ifadelerini kullandı. 9 yıldır o gecenin anılarında hayat bulduğunu ve bu olayların unutulmaması için mücadele ettiğini belirten İsmailoğlu, ülkesinin geleceği için gençlerin duyarlı olması gerektiğini aktardı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde henüz 14 yaşında olmasına rağmen vatanı müdafaa için sokağa çıkarak cuntacılara göğüs geren Adviyye Gül İsmailoğlu, o gece kolundan aldığı kurşun yarasıyla genç yaşta gazilik mertebesine erişmenin gururunu taşıyor. Cuntacı askerlerin açtığı ateş sonucu sol koluna kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanarak gazi unvanını kazanan ve şimdi 23 yaşında olan İsmailoğlu, unutamadığı o geceyi AA muhabirine anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde henüz 14 yaşında olmasına rağmen vatanı müdafaa için sokağa çıkarak cuntacılara göğüs geren Adviyye Gül İsmailoğlu, o gece kolundan aldığı kurşun yarasıyla genç yaşta gazilik mertebesine erişmenin gururunu taşıyor. Cuntacı askerlerin açtığı ateş sonucu sol koluna kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanarak gazi unvanını kazanan ve şimdi 23 yaşında olan İsmailoğlu, unutamadığı o geceyi AA muhabirine anlattı.