DOLAR
40,22 0%
EURO
47,03 -0,18%
ALTIN
4.347,01 -0,7%
BITCOIN
4.698.207,95 2,82%

FETÖ Darbe Girişiminin 9. Yılı: Unutulmaz Gecenin Karanlık Detayları

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O gece yaşananlar ve sonuçları hala hafızalarda.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 08:49
FETÖ Darbe Girişiminin 9. Yılı: Unutulmaz Gecenin Karanlık Detayları

9 Yıldır Hatırlanan 15 Temmuz Gecesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'in verdiği talimatla gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından 9 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da Türkiye, karanlık bir gece yaşadı.

Darbeye Giden Süreç

FETÖ, dini bir oluşum olarak görünmesine rağmen devletin kılcal damarlarına sızmayı başardı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensuplarını yerleştirdi. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi, uzun bir hazırlık sürecinin sonucuydu.

Örgüt, geçmişte birçok kumpasla hükümeti hedef aldı. AK Parti’nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde kazandığı başarı sonrası, hükümetin FETÖ'cü askerleri tasfiye edeceğini anlayan örgüt, harekete geçme kararı aldı.

Gülen’in Darbe Çağrısı

19 Mart 2016'da Fetullah Gülen, 'haki renk' cübbesiyle kameralar karşısına geçerek örgüt mensuplarına darbe çağrısında bulundu. Bu talimat sonrası, örgüt üyeleri ülke genelinde darbe hazırlıklarına başladılar.

Hazırlık ve Planlama Toplantıları

Örgütün sivil yöneticileri, Aralık 2015 itibarıyla ABD’ye giderek Gülen ile görüştü. Yurt içindeki toplantılar ise 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Burada darbe planları detaylandırıldı ve onay alındı.

Darbe Girişiminin Başlangıcı

Darbe girişimi, önceden 16 Temmuz saat 03.00’te başlayacak şekilde planlanmıştı. Ancak, MİT’e yapılan bir ihbar sonrası girişim saati erkene alındı ve 15 Temmuz saat 20.30’da start verildi.

İlk Şehit ve Gelişmeler

15 Temmuz gecesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbeciler, Polatlı'dan kritik noktalara yönelik harekete geçti. İlk şehit ise Koruma Astsubayı Bülent Aydın oldu.

Akşam geç saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimini halkla birlikte engelleme çağrısında bulundu. Bu çağrı, halkın meydanlara dökülmesini sağladı.

Darbe Girişiminin Bastırılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği sayesinde, millet ve güvenlik güçleri, darbe girişimini yaklaşık 21 saat içinde kontrol altına aldı. 253 sivil ve askerin hayatını kaybettiği bu süreçte, örgütün planları bertaraf edildi.

FETÖ'nün Elebaşı Gülen'in Sonu

FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen, Türkiye'nin iade taleplerine karşın ABD’de yaşamını sürdürdü. 20 Ekim 2024’te hayatını kaybeden Gülen’in ölümü, terörle mücadelede bir dönüm noktası oldu.

15 Temmuz, Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı bir direniş simgesi olarak hafızalarda kalmayı sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı 22 Temmuz 2016'da Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü'ne gelmişti. (Elif Öztürk Özgöncü - 21.07.2016)

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı 22 Temmuz 2016'da Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü'ne gelmişti. (Elif Öztürk Özgöncü - 21.07.2016)

İLGİLİ HABERLER

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Otelde Ağır Yaralı Bulundu
2
HAK-İŞ 15 Temmuz Şehitlerini Kabirlerinde Andı
3
Konya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
4
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İklim Dostu Kampı'nda Gençlerle Buluştu
5
Bingöl'de 12 Derslikli Yeni Okul İnşa Edilecek
6
Srebrenitsa Soykırımının 30. Yılı: Avrupa'da Gazze Vurgusu
7
Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek