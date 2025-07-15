FETÖ Darbe Girişiminin 9. Yılı: Unutulmaz Gecenin Karanlık Detayları

9 Yıldır Hatırlanan 15 Temmuz Gecesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'in verdiği talimatla gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından 9 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da Türkiye, karanlık bir gece yaşadı.

Darbeye Giden Süreç

FETÖ, dini bir oluşum olarak görünmesine rağmen devletin kılcal damarlarına sızmayı başardı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensuplarını yerleştirdi. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi, uzun bir hazırlık sürecinin sonucuydu.

Örgüt, geçmişte birçok kumpasla hükümeti hedef aldı. AK Parti’nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde kazandığı başarı sonrası, hükümetin FETÖ'cü askerleri tasfiye edeceğini anlayan örgüt, harekete geçme kararı aldı.

Gülen’in Darbe Çağrısı

19 Mart 2016'da Fetullah Gülen, 'haki renk' cübbesiyle kameralar karşısına geçerek örgüt mensuplarına darbe çağrısında bulundu. Bu talimat sonrası, örgüt üyeleri ülke genelinde darbe hazırlıklarına başladılar.

Hazırlık ve Planlama Toplantıları

Örgütün sivil yöneticileri, Aralık 2015 itibarıyla ABD’ye giderek Gülen ile görüştü. Yurt içindeki toplantılar ise 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Burada darbe planları detaylandırıldı ve onay alındı.

Darbe Girişiminin Başlangıcı

Darbe girişimi, önceden 16 Temmuz saat 03.00’te başlayacak şekilde planlanmıştı. Ancak, MİT’e yapılan bir ihbar sonrası girişim saati erkene alındı ve 15 Temmuz saat 20.30’da start verildi.

İlk Şehit ve Gelişmeler

15 Temmuz gecesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbeciler, Polatlı'dan kritik noktalara yönelik harekete geçti. İlk şehit ise Koruma Astsubayı Bülent Aydın oldu.

Akşam geç saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimini halkla birlikte engelleme çağrısında bulundu. Bu çağrı, halkın meydanlara dökülmesini sağladı.

Darbe Girişiminin Bastırılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği sayesinde, millet ve güvenlik güçleri, darbe girişimini yaklaşık 21 saat içinde kontrol altına aldı. 253 sivil ve askerin hayatını kaybettiği bu süreçte, örgütün planları bertaraf edildi.

FETÖ'nün Elebaşı Gülen'in Sonu

FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen, Türkiye'nin iade taleplerine karşın ABD’de yaşamını sürdürdü. 20 Ekim 2024’te hayatını kaybeden Gülen’in ölümü, terörle mücadelede bir dönüm noktası oldu.

15 Temmuz, Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı bir direniş simgesi olarak hafızalarda kalmayı sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı 22 Temmuz 2016'da Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü'ne gelmişti. (Elif Öztürk Özgöncü - 21.07.2016)

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı 22 Temmuz 2016'da Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü'ne gelmişti. (Elif Öztürk Özgöncü - 21.07.2016)