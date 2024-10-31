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FETÖ İçindeki Damatların Gücü Tartışılıyor

FETÖ içerisinde elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra damatların stratejik evlilikler yaparak etkinliklerini artırdığı iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:26
FETÖ İçindeki Damatların Gücü Tartışılıyor

FETÖ İçindeki Damatların Gücü Tartışılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında, örgüt içindeki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan evlilikler dikkat çekiyor. Özellikle, damatların örgüt üzerindeki etkisi tartışmaların odak noktasını oluşturuyor.

Gülen Döneminde Yapılan Stratejik Evlilikler

Güvenlik kaynaklarından elde edilen verilere göre, Fetullah Gülen hayattayken örgüt yapısının devamliliği için yeğenleriyle yöneticileri evlendirmiş ve bu sayede kendi otoritesini pekiştirmeye çalıştı. Damatlarının sağladığı güçle, önemli bir güç merkezine dönüştü.

Öne Çıkan Damat İsimleri

FETÖ içinde öne çıkan damatlar arasında Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt bulunuyor. İcra Heyeti'nde yer alan Ekrem Dumanlı da bu isimlerin arasındadır. Dumanlı, elebaşı Gülen’e yakınlığı ile tanınan işadamı İzzet Akyar'ın eski damadı olarak dikkat çekiyor.

Ekrem Dumanlı, İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile hayatını birleştirmiştir. Esra Dumanlı'nın, "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu ile akrabalığı olduğu biliniyor.

Damatların Gücü

Cevdet Türkyolu, 2023 yılında örgütün İcra Heyeti’ne getirildi ve böylece Gülen'in son 30 yıldaki en yakınındaki isimlerden biri oldu. "Herkul.org" internet sitesinin eski koordinatörü olan Türkyolu, damatlık pozisyonunu kullanarak internetteki yönetime de etki sağlamıştır.

Adem Kalaç ise 1980'lerdeki örgütün mahrem faaliyetlerinin kurucu üyelerindendir ve şu anda EbruTV’nin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor. Cevdet Türkyolu ile bacanak olması onu örgüt içinde daha da güçlü bir konuma getiriyor.

Ahmet Kurucan ise Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızıyla evlenmiştir. Kurucan, FETÖ içinde tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

Stratejik Aile Bağları

Öte yandan, Cevdet Türkyolu’nun kızı Büşra ile evli olan Muhammed Yeşilyurt, "Herkul.org" internet sitesinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Ayrıca, Cevdet Türkyolu'nun diğer kızı Hafsa ile evli olan Ömer Çelik'in babası Ali Çelik, Bank Asya'nın ortaklarından biridir. Bu evliliğin sağlamış olduğu maddi güç, FETÖ içindeki ilişkilerin önemini artırıyor.

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