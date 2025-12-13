Gölcük'te 'Adam olsaydın' sözünün ardından eski eşi 15 yerinden bıçaklandı

Gölcük'te eski eşini 15 yerinden bıçaklama olayı mahkemede: 'Adam olsaydın'

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir hafta önce meydana gelen ve tartışma sonucu eski eşini sokak ortasında bıçakladığı iddia edilen olayın ayrıntıları mahkemede ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklu sanık, savunmasında eski eşinin sözleri üzerine sinirlendiğini ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

Olayın gelişimi

Olay, 1 Şubat tarihinde Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesinde gerçekleşti. İddialara göre Tuba Y. (29), yeni boşandığı eski eşi Tuncay H. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Mahalle sakinleri olay anında müdahale etmeye çalıştı; bazıları şüpheliye sopalarla saldırmak istedi. Yaralı kadın, çevredekilere müdahale ederek "O benim çocuklarımın babası" dedi.

Polis ekipleri olay yerine gelerek havaya ateş açtı ve kalabalığın elinden alınan Tuncay H. gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianame ve yaralanma bilgileri

İddianamede, tarafların 24 Ocak tarihinde anlaşmalı olarak boşandıkları, mağdurun vücudunda 15 bıçak yarası ile birlikte kemik kırığı bulunduğu bilgisi yer aldı.

Duruşma ve savunma

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, "kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu sanık Tuncay H. ve taraf avukatları katıldı. Mağdur Tuba Y. duruşmaya gelmedi. Sanığın avukatı, mağdurun bilinçli olarak duruşmaya katılmadığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanığın anlattıkları

Savunmasında evlilik öykülerini anlatan sanık, çiftin kaçarak evlendiğini, evliliklerinin 10 yıl sürdüğünü ve son dönemde ekonomik nedenlerle tır şoförlüğü yaptığını belirtti. Pandemi sürecinde iflas yaşadığını, son 5 yıldır yurt dışına tır ile gidip geldiğini, son 2 yıldır ise Kahramanmaraş depremi nedeniyle Gölcük'te ikamet ettiklerini ifade etti. Sanık, "Ayda 12 kez eve gelebiliyordum" diyerek eşinin davranışlarından dolayı aldatıldığını hissettiğini ve bu durumu eşine yurt dışındayken söylediğini anlattı.

Sanık, Türkiye'ye döndüğünde eşinin telefonunda farklı mail ve Instagram hesapları tespit ettiklerini, aileleri çağırıp hesapları açtıklarında eşinin başkalarıyla görüştüğüne, çıplak fotoğraflar gönderdiğine ve bazı kişilerle ilişkiye girdiğine dair mesajlar gördüklerini iddia etti. Bu deliller nedeniyle evliliğin sonlandığını, boşanma sürecinin yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü, protokol için mağduru İstanbul'a kendi aracıyla götürdüğünü, çocukların velayetinin kendisine verildiğini söyledi.

Olay gününe ilişkin anlatımında ise, eski eşinin çocukları görmek için geleceğini, oğlunun epilepsi hastası olması nedeniyle GPS özellikli bir kol saati aldığını ve saatin kaybolması nedeniyle çocuğu göndermediğini belirtti. Tartışma esnasında eşinin kendisine "Adam olsaydın" dediğini, bu söz üzerine sinirlendiğini ve o andan sonrasını hatırlamadığını savundu. Cebinde eşinin hediye ettiği cep çakısının bulunduğunu, bıçaklamayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını, olay sonrası ellerindeki kanı görünce bıçağı yere attığını ve çevredekiler kendisine saldırırken "Beni bırakın, ona yardım edin, ambulans çağırın" diye bağırdığını söyledi.

Son olarak pişman olduğunu belirten sanık, beraat ve tahliye talep etti.

Duruşma heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Not: Haberde yer alan özel isimler, tarihler ve sayısal veriler orijinal ifadeler korunarak aktarılmıştır.

OLAY ANI (ARŞİV)