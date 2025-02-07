FETÖ'nün 7 Şubat MİT Kumpası'nın 13. Yıl Dönümü: Gerçekler Aydınlatılıyor

FETÖ'nün 7 Şubat MİT Kumpası'nın 13. Yıl Dönümü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Şubat 2012 tarihinde dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen FETÖ kumpası üzerinden tam 13 yıl geçti. Bu olay, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıkça giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanıyor.

Kumpasın Detayları ve FETÖ'nün Hedefleri

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile güç mücadelesine giriştiği bu dönemde, çeşitli kurgu ve kumpas soruşturmalarıyla bu mücadelesini sürdürmüştür. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy gibi davaların yanı sıra, MİT tırları ve 17-25 Aralık süreci de bu planların bir parçasıdır.

7 Şubat 2012'de hızlanan eylemleriyle dikkat çeken örgüt, hükümetin 2005 yılında başlattığı çözüm sürecini baltalamayı hedeflemekteydi. Bu kapsamda, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya, FETÖ'nün PKK/KCK soruşturması başlatarak Hakan Fidan ve dönemin diğer MİT yetkililerini hedef aldılar.

Kumpasın Önlenmesi ve Kronolojik Süreç

7 Şubat 2012'de Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması sırasında, Erdoğan'ın ameliyat sürecinin öne çıkmasını fırsat bilen FETÖ mensupları, MİT'in kamuoyunda kötü bir algı oluşturmasını hedefledi. Ancak, Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Hakan Fidan ve MİT görevlileri ifadeye gitmedi.

MİT görevlilerinin ifadeye çağrılmasının ardından, 10 Şubat'ta başlatılan yakalama kararları, hızla değişen yasal düzenlemelerle etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, 17 Şubat 2012'de MİT Kanunu'ndaki değişiklikle, MİT görevlileri hakkında soruşturmaların başbakanın iznine tabi olması sağlandı.

Kumpasın Ardından Başlatılan Soruşturmalar

7 Şubat MİT kumpası sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ mensupları hakkında soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, FETÖ'cü savcıların, MİT'e yönelik operasyon hazırlıklarını, ABD'den alınan talimatlarla koordine ettikleri saptandı.

2020'de tamamlanan soruşturma sonucunda, Fetullah Gülen ve 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 7 Şubat 2012 tarihindeki olay, FETÖ'nün hükümeti devirmeye yönelik ilk teşebbüsü olarak değerlendirildi.

Dava Sürecinin Gelişmeleri

2020 yılında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın yargılamasına başlandı. Sanıklar arasında eski emniyet müdürleri ve FETÖ'nün yargı organındaki mensupları da yer aldı. Mahkeme, 8 tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verdi.

Ancak, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, duruşmaların adil yürütülmediğine dair bozma kararı vererek, davanın yeniden görülmesine zemin hazırladı. Erdoğan ve Hakan Fidan, bu süreçteki kritik gelişmeleri bugüne taşıyarak, FETÖ'nün devlete yönelik saldırılarına dikkat çekti.

Gelişmeler Devam Ediyor

Eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalandı ve diğer eski savcı Bilal Bayraktar ise halen firari durumda. Dava süreci İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor ve yeni gelişmeler bekleniyor.