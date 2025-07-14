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FETÖ'nün Darbe Girişiminin 9. Yılı: Gölbaşı'nda Şehit Düşen Özel Harekatçının Ailesinin Acısı Dinmiyor

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen polis Mehmet Karacatilki'nin ailesi, 9 yıldır evlat acısını yaşıyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 11:15
FETÖ'nün Darbe Girişiminin 9. Yılı: Gölbaşı'nda Şehit Düşen Özel Harekatçının Ailesinin Acısı Dinmiyor

Gölbaşı'nda Şehit Düşen Özel Harekatçının Acısı 9 Yıldır Dinmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit olan özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesi, 9 yıldır evlat acısıyla yaşamaktadır.

Yıldönümünde, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Karacatilki’nin annesi Nuriye ve babası Hamza Karacatilki evlatlarının acısını her gün yeniden yaşıyor. Şehit ailesi, evlat hasretini, yetim kalan torunları Gökhan (15) ve Emir Hamza (11) ile ilgilenerek gidermeye çalışıyor.

Anne Nuriye Karacatilki'nin Duyguları

AA muhabirine konuşan Nuriye Karacatilki, aradan geçen yıllara rağmen acısının hala taze olduğunu ifade etti. Oğlunun şehadetinin ardından toplumun kendilerine destek olduğunu belirten Karacatilki, "Oğlumdan Allah bin kere razı olsun. Kendisi gitti, arkasında bin kardeş bıraktı. Kuzumun cennette köşkleri olsun. Allah tüm şehitlerimize cenneti nasip etsin inşallah," dedi.

Karacatilki, torunlarının artık "baba" diyememesinin kendisine büyük bir üzüntü yaşattığını belirtti ve "Kuzumun kokusu da sesi de yok, çok zor geliyor. Yine de sağ olsun iki torun verdi bana. Ben de onları seviyor, kokluyorum. Bu biraz teselli oluyor ama birisi 'baba' dediğinde içim yanıyor," sözleriyle derdini dile getirdi.

Son Görüşme Anısı

Nuriye Karacatilki, evladıyla şehit olmadan birkaç saat önce telefonda görüştüğünü anlatarak, "Oğluma 'Kuzum evine gitsene, izinlisin' dedim. Gece kızım aradı, 'Anne Ankara gidiyor, bitiyor' dedi. O kadar evine git dedim, gitmedi. Demek ki Allah bizden daha çok sevmiş," şeklinde konuştu.

Şehit Babası Hamza Karacatilki'nin Gururu

Şehit babası Hamza Karacatilki de oğluyla gurur duyduğunu ifade etti. 15 Temmuz'un yıldönümünde, özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin aziz hatırası bir kez daha yad ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin annesi Nuriye ve babası Hamza Karacatilki, 9 yıldır evlat acısını yaşıyor. Nuriye ve Mehmet Karacatilki, AA muhabirine açıklama yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin annesi Nuriye ve babası Hamza Karacatilki, 9 yıldır evlat acısını yaşıyor. Nuriye ve Mehmet Karacatilki, AA muhabirine açıklama yaptı.

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