FETÖ'nün Darbe Girişiminin 9. Yılında Bilge Gürs'ün Destek Çabaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kız kardeşi de gazi olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, kendisiyle aynı acıyı paylaşan ailelere destek olmak için mücadele ediyor.

Şehit Ailelerine Destek ve Dayanışma

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak meydanlara inen vatandaşlardan biri olan Necati Sayın, o gece kızları Ayşegül ve Ülkü Sayın ile damadı Fazıl Gürs ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Ne yazık ki, bu cesur mücadelede Necati Sayın ve Fazıl Gürs şehit olurken, Ülkü ve Ayşegül Sayın ise gazi oldu. Şehit aileleri için bir umut kaynağı olan Gürs, 2020'den itibaren vakfın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Sosyal Destek ve Eğitim Faaliyetleri

Gürs, vakıf bünyesinde, şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal destek, eğitim, sağlık ve kültürel alanda çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, "Bu çalışmalarda dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. İhtiyaçların her bireye göre değiştiği bilinciyle yola çıkarak, ihtiyaçları tespit ediyor ve ona göre hareket ediyoruz" sözlerini kaydetti.

Şehit Çocuklarına Özel Destek

Bilge Gürs, şehit yakınları ve gazilere yönelik bugüne kadar düzenledikleri programlar ile üniversitelerde gençlere 15 Temmuz'un önemini anlattıklarını vurguladı. Şehit çocuklarının her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Gürs, "Şehitlerimiz, başka çocuklar yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan kahramanlar. Biz de bu minnetle onlara sahip çıkmanın peşindeyiz" dedi.

Unutulmaz Anılar ve Yıldızlar

15 Temmuz'u asla unutamadığını belirten Gürs, bir sela okunduğunda veya bir şehit çocuğunun gözlerine baktığında o anı yeniden yaşadığını ifade etti. Bu bağlamda, babası ve eşini kaybettikten sonraki duygusal anlarını dile getirerek, "O an terasta yalnız otururken bir sela okundu ve ardından, eşimin selasını duyduğumda hissettiklerimi asla unutamam. Bu, benim için çok etkileyici bir deneyimdi" şeklinde konuştu.

Toplumsal Dayanışma ve Güçlü Bağlar

Gürs, yaşadığı süreçler sayesinde şehit yakınları ve gazilerin duygularını daha iyi anladığını ve onlarla güçlü bağlar kurduğunu vurgulayarak, "Gazilerimizden biri, 'Başkanım, ben bundan sonra size Bilge Anne diyebilir miyim?' dedi. Bu elbette ki bana güç verdi" ifadelerini kullandı.

Onurlu Hatıraların Yaşatılması

Şehit yakını olmanın büyük bir onur olduğunu kaydeden Gürs, "Bizler ölümsüz babaların evlatlarıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bizim yanımızda durarak bize desteğini her zaman hissettirdi" diyerek sözlerini tamamladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kız kardeşi de gazi olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, kendisiyle aynı kaderi paylaşan ailelere destek olmak için çalışıyor. Vakıf bünyesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal destek, eğitim, sağlık ve kültürel alanda çalışmalar yürüten Gürs, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kız kardeşi de gazi olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, kendisiyle aynı kaderi paylaşan ailelere destek olmak için çalışıyor. Vakıf bünyesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal destek, eğitim, sağlık ve kültürel alanda çalışmalar yürüten Gürs, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.