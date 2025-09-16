FETÖ'nün Dışişleri mahrem yapılanmasına 15 gözaltı kararı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)nün Dışişleri teşkilatı içindeki mahrem yapılanma hedef alındı.

Soruşturmanın detayları

Soruşturmada, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı tespit edilen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı bulunan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları olan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Açıklamada, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 6 kişi, hala kurumda çalışan 8 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 1 kişi hakkında toplam 15 şüpheli için gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Operasyon ve gözaltı çalışmaları

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların Ankara merkezli 4 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdüğü kaydedildi. Açıklamada operasyonların devam ettiği bildirildi.