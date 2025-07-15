FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 371 Gözaltı Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen geniş kapsamlı bir operasyonla, İzmir merkezli olarak 60 ilde 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Bu operasyon sırasında, 244 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen operasyonda, FETÖ'nün finansman kaynakları'nı hedef alan önemli bulgular elde edildi. Bu çerçevede, yurt içi ve dışı FETÖ üyeliği suçundan işlem görmüş kişilere yönelik gıda satışları yapıldığı ve toplanan paraların terör örgütü mensuplarına gönderildiği belirlendi.

Başsavcılık, örgüte yardım sağladıkları iddiasıyla toplam 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, 244 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, 79 şüpheli'nin yurt dışında olduğu ve 48 şüpheli'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

7,5 Milyon Liralık Para Trafiği Deşifre Edildi

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından sağlanan veriler ve ele geçirilen dijital materyallerle FETÖ'nün finansman yapısına dair önemli bilgilere ulaşıldı. İzmir'deki bir şüpheli üzerinden yürütülen takipte, örgütün yasa dışı finans sisteminin işleyişi ortaya çıkarıldı.

Bu sistemin, belirli kişi ve kuruluşlarla toplanan fonların kimlere gönderileceğini belirlediği tespit edildi. Özellikle Kuzey Amerika, Balkan ve Avrupa ülkelerinde ikamet eden firari FETÖ üyelerinin de dahil olduğu illegal sistemin, yaklaşık 7,5 milyon liralık hesap hareketliliği sağladığı ifade edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 371 şüpheliden 231'i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İzmir'in Narlıdere ilçesinde sela okuduğu için saldırıya uğrayan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını aklından çıkaramıyor. Kutlu Yalvaç Camisi'nde görev yaptığı dönemde sela okuduğu sırada darbedilen, Devlet Övünç Madalyası ile gazilik beratı sahibi Kuzgun, emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşti.