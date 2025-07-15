DOLAR
40,22 0%
EURO
47,03 -0,18%
ALTIN
4.347,01 -0,7%
BITCOIN
4.698.207,95 2,82%

FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 371 şüpheli için gözaltı kararı alındı, 244 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:32
FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 371 Gözaltı Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen geniş kapsamlı bir operasyonla, İzmir merkezli olarak 60 ilde 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Bu operasyon sırasında, 244 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen operasyonda, FETÖ'nün finansman kaynakları'nı hedef alan önemli bulgular elde edildi. Bu çerçevede, yurt içi ve dışı FETÖ üyeliği suçundan işlem görmüş kişilere yönelik gıda satışları yapıldığı ve toplanan paraların terör örgütü mensuplarına gönderildiği belirlendi.

Başsavcılık, örgüte yardım sağladıkları iddiasıyla toplam 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, 244 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, 79 şüpheli'nin yurt dışında olduğu ve 48 şüpheli'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

7,5 Milyon Liralık Para Trafiği Deşifre Edildi

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından sağlanan veriler ve ele geçirilen dijital materyallerle FETÖ'nün finansman yapısına dair önemli bilgilere ulaşıldı. İzmir'deki bir şüpheli üzerinden yürütülen takipte, örgütün yasa dışı finans sisteminin işleyişi ortaya çıkarıldı.

Bu sistemin, belirli kişi ve kuruluşlarla toplanan fonların kimlere gönderileceğini belirlediği tespit edildi. Özellikle Kuzey Amerika, Balkan ve Avrupa ülkelerinde ikamet eden firari FETÖ üyelerinin de dahil olduğu illegal sistemin, yaklaşık 7,5 milyon liralık hesap hareketliliği sağladığı ifade edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 371 şüpheliden 231'i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İzmir'in Narlıdere...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İzmir'in Narlıdere ilçesinde sela okuduğu için saldırıya uğrayan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını aklından çıkaramıyor. Kutlu Yalvaç Camisi'nde görev yaptığı dönemde sela okuduğu sırada darbedilen, Devlet Övünç Madalyası ile gazilik beratı sahibi Kuzgun, emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşti.

İLGİLİ HABERLER

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Otelde Ağır Yaralı Bulundu
2
HAK-İŞ 15 Temmuz Şehitlerini Kabirlerinde Andı
3
Konya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
4
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İklim Dostu Kampı'nda Gençlerle Buluştu
5
Bingöl'de 12 Derslikli Yeni Okul İnşa Edilecek
6
Srebrenitsa Soykırımının 30. Yılı: Avrupa'da Gazze Vurgusu
7
Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek