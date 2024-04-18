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FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-12” operasyonu ile 60 kişi yakalandı

FETÖ’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. 14 ilde gerçekleştirilen “Kıskaç-12” isimli operasyon sonucunda, 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 12:07
FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-12” operasyonu ile 60 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı gerçekleştirilen “Kıskaç-12” operasyonları ile 60 kişinin yakalanmış olduğunu duyurdu. Operasyonlar İzmir, Manisa, Düzce, Muğla, Erzurum, Konya, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Hatay, Aksaray, Isparta ve Çorum illeri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yapılan bu operasyonlar ile FETÖ’nün “güncel yapılanması” ve askeri “mahrem yapılanması” faaliyetlerinde bulundukları, para toplayarak örgüte finansal kaynak sağladıkları tespit edilen ve hakkında FETÖ’den cezası kesinleşmiş olan ve aranan kişilerin de yer aldığı 60 kişi yakalandı. Ayrıca operasyonların sonucunda 60 milyon TL’ye yakın para ve ziynet eşyası ile çeşitli dijital materyal ve dokümana da el konuldu.

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