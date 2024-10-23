FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-29 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-29 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı gerçekleştirilen Kıskaç-29 operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyon Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonun İstanbul, Bursa ve Manisa illerinde, cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Şüphelilerle İlgili Bilgiler

Operasyon kapsamında, yakalanan şüphelilerin örgütün askeri yapılanması içinde yer aldıkları, gizli iletişim yöntemleri kullanarak örgütle irtibat kurdukları ve FETÖ ile bağlantılı evlerde kaldıkları belirlendi. Ayrıca, örgütün kripto haberleşme programı ByLocku kullanan ve örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yapan şüphelilerin de tespit edildiği vurgulandı.

Teşekkür Mesajı

Operasyonu gerçekleştiren cumhuriyet savcıları ve polis teşkilatına teşekkür eden Ali Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.