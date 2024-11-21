FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-30 Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-30 Operasyonu

FETÖ'ye karşı gerçekleştirilen Kıskaç-30 operasyonunda, Afyonkarahisar merkezli olarak düzenlenen faaliyetler sonucunda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Afyonkarahisar, Antalya, Ankara ve Uşak'ta gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Cumhuriyet başsavcılıklarının direktifleri doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden H.K, Y.B ve I.Ş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Gelişmeler

Operasyon sonucunda gözaltına alınan diğer 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişinin ise emniyette özgür bırakıldığı bildirildi. Bu tutuklamalar, FETÖ ile mücadelede atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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