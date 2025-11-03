FGN-100-d2 Uzayda: Fergani Uzay'ın 104 kilogramlık Milli Uydusu Yörüngede

Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen ikinci uydu FGN-100-d2, Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu unvanıyla uzay yolculuğuna başarıyla başladı. 104 kilogram ağırlığındaki uydu, Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi için planlanan 100 kilogram sınıfı test uydularının ikinci adımını oluşturuyor.

Fırlatma ve yörünge yerleşimi

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Fergani Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen FGN-100-d2, Türkiye saatiyle 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden SpaceX'in Bandwagon-4 görevi kapsamında fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 74 dakika sonra, Türkiye saatiyle 09.23'te fırlatma aracından ayrılarak hedef yörüngesine yerleşti ve ilk telemetri verilerini ileterek resmen görevine başladı.

Fırlatma süreci, Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ndeki Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden anbean takip edildi.

Proje geçmişi ve amaç

Fergani Uzay, projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te gerçekleştirmiş; ilk uydu FGN-100-d1 (102 kilogram) ABD'nin Vandenberg Üssü'nden Transporter-12 göreviyle fırlatılmış ve yaklaşık 62 dakika sonra yörüngesine yerleşerek telemetri göndermeye başlamıştı.

Selçuk Bayraktar açıklamasında, FGN-100-d2'nin Uluğ Bey projesi için bir test uydusu olduğunu belirtti ve projenin mühendislik, sistem ve tasarımlarının tamamen Fergani ekibi tarafından öz kaynaklarla geliştirildiğini vurguladı. Bayraktar şu ifadeyi kullandı: "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'mizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır."

Teknik özellikler ve görev kapsamı

FGN-100-d2, yaklaşık 510 kilometre yüksekliğe sahip alçak dünya yörüngesinde görev yapacak. Yaklaşık 7.6 km/s hızla hareket eden uydu, günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak. Görev süresi için ekip yaklaşık 5 ila 7 yıl aralığı öngörüyor.

Uydu; yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarımı ve çevresel testleriyle tamamen Fergani mühendisleri tarafından geliştirildi. FGN-100-d2, yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişimi kabiliyetlerini test edecek.

Gelecek adımlar

Selçuk Bayraktar, Fergani Uzay'ın çalışmalarını yörünge transfer aracı geliştirme üzerine sürdüreceğini belirtti ve ekledi: "Bu çalışmaların yanında yörünge transfer aracımızı da geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde onun da küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması gerçekleştirilecek. Takım arkadaşlarımız bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak adına fırlatma aracımızın da tasarımına devam ediyorlar. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Fergani Uzay, 2022 yılında faaliyete başladı ve şu anda 135 takım arkadaşı ile çalışmalarına devam ediyor. Ekip, önümüzdeki yıllarda seri uydu üretimi ve bağımsız erişim hedefiyle projeyi genişletmeyi planlıyor.

Fergani Uzay'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği ikinci uydusu ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan FGN-100-d2, uzay yolculuğuna başarıyla başladı. Fergani, ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi. Fırlatma süreci Fergani Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Bayraktar (ortada) ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden anbean takip edildi.