Fidan: İsrail'in Bölgesel Yayılmacılığına Karşı Ortak Tedbir Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MBC Masr kanalında yaptığı değerlendirmelerde, İsrail'in bölgedeki yayılmacı tutumunun artık bir politika haline geldiğini ve buna karşı bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun ortak tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Doha Zirvesi ve Yayılmacılık Vurgusu

Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Doha'daki toplantı bence özellikle İsrail'in Filistin'e değil, başka bir Arap ülkesine saldırı yapması üzerine yapıldığı için bu İsrail'in bölgedeki yayılmacılığının altını çizen, bunu uluslararası toplantılarda da kayda geçiren ve bölge ülkelerini ve uluslararası toplumu buna karşı bir tutum almaya davet eden bir toplantı oldu. Bence en önemli çıktısı bu."

Fidan ayrıca, "Bence burada liderlerin bu yeni gelişme karşısında beraber bir araya gelip konuştukları, mutabık kaldıkları konular, metne yansıyan şeylerden çok daha önemli ve fazla diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti ve Gazze

Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin değerlendirmesinde Fidan, "Gazze'deki devam eden soykırımın ve Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimlerin karşısında olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz ve Filistin Devleti’nin hayata geçmesi için çalışacağız. Bölgesel barış için olmazsa olmaz bu." dedi.

Fidan, sözlerine şöyle devam etti: "Ama diğer taraftan, İsrail'in bölgede yayılmacılığı artık bir politika haline getirmesini, bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak masaya yatırmamız ve tedbir almamız gerekiyor. Bu fevkalade önemli."

Türkiye-ABD İlişkileri ve Diplomasi

Türkiye'nin Gazze konusundaki diplomatik çabalarına değinen Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası diplomaside büyük bölümünü Gazze'deki soykırımın durması için harcadığını belirtti. Fidan, Amerikan politikasına ilişkin olarak da, "Amerikan iç politikasında on yıllardır oluşturulan bir realite var. O realite, kimin kimi kontrol ettiği ve kim kimi yönetiyor realitesi. Bu son olaylarda da ortaya çıktı ki, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail politikaları üzerinde sanıldığı kadar da bir etkisi yok. Belki tersi mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği

Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerine ilişkin Fidan, ticari ve siyasi ilişkilerin ilerlediğini vurguladı ve "Ama geldiğimiz noktada şöyle bir realite var: Artık bölgedeki tehditler bizi güvenlik konusunda da daha fazla konuşmaya ve bu konuda işbirliği yapmaya itiyor açıkçası. Özellikle savunma sanayinde işbirliği yapmamız lazım. Ortak güvenlik konularında da daha fazla konuşmamız lazım." dedi.

Fidan, "Türkiye'nin Suudi Arabistan'la savunma sanayi alanında devam eden işbirliklerinin olduğunu" ve Mısır ile de görüşmelerin sürdüğünü belirtti. "Ama Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Türkiye'nin gerçekten bölge ülkeleriyle ortak güvenlik konusunu da en az ekonomi, ticaret ve teknoloji konuları kadar masaya yatırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Uluslararası Tutum

Suriye'deki duruma ilişkin Fidan, "Şu anda Suriye'nin istikrarına en büyük tehdit muhtemel bir İsrail askeri operasyonu. İsrail bu konuda belli niyetlerini önceden ortaya koyuyor. Suriye'deki istikrarsızlığın kapısını, açarsa İsrail'in bu yayılmacı politikaları açar." dedi.

Uluslararası toplumun Suriye'deki yeni yönetime şans verme ve istikrar sağlama çabalarına işaret eden Fidan, "Uluslararası toplumun bu konudaki ortak tutumunu İsrail, anlaşılan kendisi için bir tehdit olarak algılayabiliyor, en azından Netanyahu hükümeti. Umarım bu konuda bir negatif gelişme olmaz. Olursa çünkü çok ciddi bölgesel sonuçları olur diye değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

