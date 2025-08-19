Fidan-Rubio Görüşmesi: Washington Sonuçları ve Gazze'de Ateşkes Çağrısı

​Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Washington'da yapılan toplantının sonuçları ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Görüşmenin gündemi

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Alaska görüşmesi ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna ve Türkiye'nin rolü

Taraflar, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için ilerleyen dönemde atılabilecek adımları ele aldı. Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Gazze'de ateşkes ve insani yardım

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesi beklentisini dile getirdi ve Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Suriye'nin geleceği

Telefon görüşmesinde ayrıca Suriye'deki son gelişmeler ele alındı; Suriye'nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem bir kez daha vurgulandı.