Fidan Tahran'da: Türkiye-İran İş Birliğini Güçlendiriyoruz, Ukrayna Barışına Destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi ve bölgesel barışın desteklenmesi mesajını verdi.

Verimli temaslar ve ikili iş birliği

Göreve geldikten sonra dördüncü kez gerçekleştirdiği İran ziyaretinde Arakçi ile kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyleyen Fidan, ikili ilişkilerde yapıcı iş birliğine vurgu yaptı. Fidan, Arakçi ile uluslararası platformlarda düzenli temas halinde olduklarını ve telefon diplomasisiyle yoğun iş birliği yürüttüklerini aktardı.

Ticaret, enerji ve ulaşım gündemi

Ziyarette ticaret ve enerji başta olmak üzere refahı ve ekonomiyi doğrudan etkileyen birçok başlığın ele alındığını belirten Fidan, iki ülke arasındaki ulaşım, bağlantısallık ve lojistik potansiyelinin yeterince kullanılmadığını ifade etti. Fidan, bu alanda atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekti.

"Sınır kapılarının sayısını artırmamız ve sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor" diyerek, sınır kapılarının güçlendirilmesinin ticaret ve insan hareketliliğinin daha verimli yönetilmesi açısından önemine işaret etti.

Van Başkonsolosluğu

Arakçi'nin Van Başkonsolosluğu'nun yakında açılacağı açıklamasına değinen Fidan, "Van’daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim, kendisi gelirse ben de oraya gideceğim, beraber açacağız" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Düzensiz göç ve bölgesel güvenlik

Fidan, düzensiz göçün özellikle yakın coğrafyadan kaynaklanan bir sorun olduğunu belirterek İran ile ortak mücadele gerekliliğini vurguladı. "Özellikle Afganistan kaynaklı düzensiz göçle nasıl beraber mücadele edebiliriz, oradaki Afgan hükümetiyle beraber nasıl çalışabiliriz, bu konu üzerinde de durduk" ifadelerini kullandı.

YDİK ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyaretinde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 9’uncu toplantısının İran'da yapılacağını belirterek, kendi ziyaretinin Erdoğan'ın temasları için bir ön hazırlık niteliği taşıdığını söyledi.

Bölgesel gündem: Gazze, Suriye ve İsrail

Görüşmede Filistin ve Gazze başta olmak üzere Suriye, Lübnan, nükleer müzakereler ile Afganistan ve Pakistan arasındaki gerilimler tartışıldı. Fidan, Ankara ve Tahran'ın İsrail’in bölgedeki yayılmacılığının bir numaralı güvenlik tehdidi olduğu konusunda mutabık olduğunu belirtti.

Gazze'deki ateşkesin korunmasının öncelik olduğunu vurgulayan Fidan, Batı Şeria ve Kudüs'te süren saldırıların son bulması için uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

İran’ın nükleer müzakereleri ve Rusya-Ukrayna barışı

Türkiye'nin İran'ın nükleer müzakerelerinde Tahran'ın yanında olduğunu vurgulayan Fidan, "Amacımız, İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde sorunun çözümüyle birlikte yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik ve diğer alanlarda hızla ilerlemesidir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış çabalarına destek verdiklerini belirten Fidan, "Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların, Amerikalıların attığı bütün adımları, çabaları destekliyoruz. Bu çabaların içerisindeyiz. İnşallah bir an önce Rusya-Ukrayna barışının da hayata geçtiğini görürüz" şeklinde konuştu.

Kapanış: İş birliğini güçlendirme taahhüdü

Toplantı sonunda Arakçi'ye teşekkür eden Fidan, Tahran'daki üst düzey temasların ardından iki ülke arasındaki iş birliğini mümkün olan en ileri seviyeye taşımak için çalışacaklarını belirtti.

