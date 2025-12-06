Fidan: Trump’ın Girişimleri Türkiye’nin Çıkarlarıyla Örtüşüyor — 23. Doha Forumu

Fidan: Trump’ın Girişimleri Türkiye’nin Çıkarlarıyla Örtüşüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumunda katıldığı oturumda, Trump’ın barış ve arabuluculuk yönündeki adımlarının Türkiye’nin hedef ve çıkarlarıyla büyük oranda örtüştüğünü söyledi.

Doha Forumu’nda arabuluculuk tartışması

Oturum, CNN International Dış Haberler Servisi Şefi Christiane Amanpour’un moderatörlüğünde gerçekleşti. Fidan’ın yanında oturumda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares yer aldı.

Fidan, oturumda "Ukrayna’da, Gazze’de ve şu anda Allah’a şükür artık işlerin yoluna gittiği Suriye’de arabuluculuk ve barış inşası faaliyetleri kapsamında Trump’ın yapmak istedikleri, Türkiye’nin hedef ve çıkarlarıyla büyük ölçüde örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

Göçmenlik ve Suriyeli mülteciler

Amanpour’un göçmenlik konusundaki sorusuna yanıt veren Fidan, "Göçmenlik meselesi bizim için de çok büyük bir mesele. Eğer mahallenizde bir kriz açığa çıkıyorsa, o krize eğilmek zorundasınız" dedi. Fidan, Türkiye’nin ilk etapta benimsediği açık kapı politikasının insani amaçlara hizmet ettiğini ve bunun iç siyasette bir bedeli olduğunu, ancak bölgedeki krizler için arabuluculuğun mültecilerin yaşadığı acıları hafifletme imkanı sunduğunu vurguladı.

Fidan ayrıca, "Esasında biz en başta Ukrayna’da bir ateşkes istedik. Gazze’de ateşkes istedik. Suriye’de istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası iş birliği istedik" şeklinde konuştu.

Gazze: Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) tartışmaları

Gazze’de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) ile ilgili olarak Fidan, Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Fidan, ISF’in görev tanımına, angajman kurallarına ve lojistik yapısına dair kapsamlı tartışmaların sürdüğünü söyledi ve sahadaki gerçekliklere dikkat çekti.

Fidan, ISF hakkında, "ISF’in konuşlandırılması sürecinde ilk hedefimiz, Filistinlileri İsraillilerden sınır hattında ayırmak olmalı" dedi. Ayrıca polis güçlerinin eğitimi, Filistinli yerel yönetimin oluşturulması ve bir Barış Kurulu kurulması gibi adımların senkronize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Amanpour’un esprisi ve oturum anekdotu

Oturum sırasında Amanpour’un, başlangıçta göçmenlikle ilgili soruyu İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares yerine Fidan’a yönelttiğini fark etmesi salonun gülüşmesine neden oldu. Amanpour, "Sanırım gözlüklerim için yeni bir doktor reçetesine ihtiyacım olacak" şeklinde espri yaptı. Fidan da bunun üzerine "Bana mı yoksa ona mı soracaksınız" diyerek karşılık verdi. Albares ise mikrofonla ilgili soruya "Tek bir mikrofonumuz var ama Türkiye ile İspanya olarak çok iyi dostlarız ve mikrofonu paylaşabiliriz" yanıtını verdi.

Rusya, Avrupa ve müzakere mesajı

Amanpour’un Rusya sorusuna yanıt veren Fidan, Avrupa’nın elinden geleni yaptığını, ABD ile ortaklık kurulduğunu ancak ABD’nin yokluğunda Avrupa’nın daha yapıcı çözümlere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Fidan, "Bu savaşı sonlandırmanın tek gerçekçi yolu, tarafları inançla ve zorlayarak barış müzakerelerine zorlamak" değerlendirmesinde bulundu ve tarafların birbirine güvenmemesi üzerine, "Rusya’nın da kimseye güvenmemek için pek çok sebebi var" ifadelerini kullandı.

Fidan, çatışma olması durumunun iletişimi kesmediğini vurgulayarak, "Bir çatışma olması, konuşamayacağınız anlamına gelmiyor" dedi ve müzakerelerin fırsatlar yarattığını, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına devam edeceğini belirtti.

Hakan Fidan toplantıda, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek hem bölgesel istikrar hem de mülteci krizinin hafifletilmesi için arabuluculuğun gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

