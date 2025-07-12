Filipinler Ankara Büyükelçiliği'nde 'Tahkimin Yüzleri' Sergisi Açıldı

Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, başkentte 'Tahkimin Yüzleri' adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Bu etkinlik, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Bensurto, burada yaptığı konuşmada, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın yıl dönümünü kutlayarak, 'Filipinler Büyükelçiliği adına, bu önemli günü bizimle birlikte kutladığınız için teşekkür etmek isterim.' dedi.

Ayrıca, Bensurto, alınan kararın ülkesinin itibarını geri kazandırdığını belirterek, 'Bu, geçmiş, şimdiki ve gelecek nesil Filipinlilerin onurunu geri kazandırdı.' ifadesini kullandı.

Bensurto, kararın küresel etkilerini vurgulayarak, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın hukukun üstünlüğünün merkezinde yer aldığını ve Filipinler'in bu bölgede haklarını kesin olarak belirlediğini belirtti. Açılış konuşmasının ardından Bensurto, serginin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı