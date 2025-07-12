Filipinler Ankara Büyükelçiliği'nde 'Tahkimin Yüzleri' Sergisi Açıldı

Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, başkentte 'Tahkimin Yüzleri' adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Bu etkinlik, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi.
Açılış törenine, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Bensurto, burada yaptığı konuşmada, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın yıl dönümünü kutlayarak, 'Filipinler Büyükelçiliği adına, bu önemli günü bizimle birlikte kutladığınız için teşekkür etmek isterim.' dedi.
Ayrıca, Bensurto, alınan kararın ülkesinin itibarını geri kazandırdığını belirterek, 'Bu, geçmiş, şimdiki ve gelecek nesil Filipinlilerin onurunu geri kazandırdı.' ifadesini kullandı.
Bensurto, kararın küresel etkilerini vurgulayarak, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın hukukun üstünlüğünün merkezinde yer aldığını ve Filipinler'in bu bölgede haklarını kesin olarak belirlediğini belirtti. Açılış konuşmasının ardından Bensurto, serginin resmi açılışını gerçekleştirdi.
Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından itibaren egemenlik ihtilaflarına sahne olmaktadır. Çin, ilk kez 1947 yılında yayımladığı haritayla bu denizin yüzde 80 Özellikle Paracel ve Spratly Adaları üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açmaktadır. Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını bölgede bulundurması, hem yerel ülkeler hem de ABD tarafından eleştirilmektedir. 2016 yılında, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararla, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir. Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, başkentte "Tahkimin Yüzleri" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılış törenine, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Bensurto, burada konuşma yaptı. Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, başkentte "Tahkimin Yüzleri" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılış törenine, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Bensurto, burada konuşma yaptı.
Özellikle Paracel ve Spratly Adaları üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açmaktadır. Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını bölgede bulundurması, hem yerel ülkeler hem de ABD tarafından eleştirilmektedir.
2016 yılında, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararla, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir.
Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, başkentte "Tahkimin Yüzleri" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılış törenine, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Bensurto, burada konuşma yaptı.
Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, başkentte "Tahkimin Yüzleri" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılış törenine, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Bensurto, burada konuşma yaptı.