Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem — Palompon/Calape Açıkları

Filipinler'in Palompon açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi; merkez üssü Palompon'un ~10 km batısı ile Calape açıkları, derinlik ~10 km. Tsunami yok.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:36
Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem — Palompon/Calape Açıkları

Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem Palompon açıklarında

Kıyı açıklarında şiddetli sarsıntı, can veya mal kaybı bildirilmedi

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,9 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler, sismik hareketlerin sık görüldüğü ve Pasifik Deprem Kuşağı olarak da bilinen "ateş çemberi" içinde yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı
2
Antalya'da Bıçakla Cinayet Davasında Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
3
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman kapatıldı
4
İstanbul Ümraniye'de İzinsiz Pankart: 6 Zanlı Yakalandı
5
Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı
6
İstanbul Polis Bandosu, Üsküdar Huzurevi'nde 1 Ekim Konseri
7
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar