Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem — Palompon/Calape Açıkları

Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem Palompon açıklarında

Kıyı açıklarında şiddetli sarsıntı, can veya mal kaybı bildirilmedi

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,9 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler, sismik hareketlerin sık görüldüğü ve Pasifik Deprem Kuşağı olarak da bilinen "ateş çemberi" içinde yer alıyor.