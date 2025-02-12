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Filipinler'de Başkan Yardımcısı Duterte'ye Suç Duyurusu: Suikast Tehdidi İddiası

Filipinler'de Başkan Yardımcısı Sara Duterte, Devlet Başkanı Marcos Jr.'ı tehdit etmekle suçlandı ve suç duyurusunda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:57
Filipinler'de Başkan Yardımcısı Duterte'ye Suç Duyurusu: Suikast Tehdidi İddiası

Filipinler'de, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ı "öldürtmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle Başkan Yardımcısı Sara Duterte'ye yönelik bir suç duyurusunda bulunuldu. Bu olay, Duterte'nin Marcos'a yönelik "suikast mesajı"na tepkilerin sürmesiyle gündeme geldi.

Filipinler Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI) Direktörü Jaime Santiago, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Duterte hakkında, "suikast tehdidi" gerekçesiyle Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Santiago, bu suç duyurusuna yönelik yasal işlemlerin başlatılıp başlatılmayacağına Bakanlığın karar vereceğini vurguladı.

Duterte, Filipinler Temsilciler Meclisi tarafından 5 Şubat'ta görevden alınmasının onaylandığını belirterek, suç duyurusunun yapılacağını "tahmin ettiğini" ifade etti.

Suikast Mesajı ve Tepkiler

Duterte, 23 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, kendisinin öldürülmesi durumunda Devlet Başkanı Marcos Jr., eşi Liza Araneta-Marcos ve Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu belirtmişti. Bu ifadeleriyle geniş bir tepki toplayan Duterte, daha sonra sözlerinin "gerçek bir tehdit olmadığını" ve can güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdiğini savundu.

Duterte, 26 Kasım 2024'te müfettişler tarafından Marcos'u suikastla tehdit etmesi nedeniyle sorgulanmak üzere çağrıldı. Bu çerçevede kendisinden, söz konusu "ciddi tehditler" ile ilgili soruşturma yürütülmesine yardımcı olması istendi.

Filipinler Temsilciler Meclisi, 5 Şubat'ta Duterte'nin anayasayı ihlal, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanet gerekçeleriyle görevden alınmasını onaylamıştı. Ayrıca, Teşkilat, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bırakmış olduğu eğitim bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların kötüye kullanımıyla ilgili iddiaları da soruşturmaktadır.

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