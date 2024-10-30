DOLAR
34,28 -0,06%
EURO
37,1 -0,02%
ALTIN
3.067 -0,33%
BITCOIN
2.459.300,08 0,83%

Filipinler'de Fırtına ve Tayfun Felaketi: Can Kaybı 145'e Yükseldi

Filipinler'de Trami fırtınası ve Kong-rey tayfunu nedeniyle can kaybı 145'e ulaştı. Yetkililer alarm durumunu artırdı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:48
Filipinler'de Fırtına ve Tayfun Felaketi: Can Kaybı 145'e Yükseldi

Filipinler'de Fırtınaların Yolu Açtığı Felaketler

Filipinler'de 24 Ekim tarihinden itibaren etkili olan Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e ulaştı. Bu trajik olaylarla ilgili resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Açıklama ve Can Kaybı

Filipinler Haber Ajansı (PNA), Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamaya yer verdi. Bu açıklamaya göre, afetler sonucunda 145 bireyin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Tayfunun Durumu ve Alarm Seviyesi

Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Kong-rey Tayfunu'nun merkezinin Cagayan bölgesinin 350 kilometre açıklarında olduğunu ve saatte 230 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Tayfunun "süper tayfuna" dönüşme ihtimali göz önünde bulundurularak, Batanes bölgesinde 4. seviye alarm durumu ilan edildi.

Güvenlik Önlemleri

Yetkililer, denizcilere limandan çıkmamalarını ve denizde bulunanların en kısa sürede güvenli limanlara ulaşmalarını tavsiye etti. Tayfunun, Tayvan'a ilerlemesi bekleniyor ve bu yıl Tayvan'ı vuran en güçlü fırtınalardan biri olarak kaydediliyor.

Trami Tropik Fırtınası'nın Etkileri

Kong-rey, bu yıl boyunca Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun konumunda. NDRRMC, 27 Ekim itibarıyla Trami fırtınasının 5,7 milyon insanı etkilediğini ve yaklaşık 92 bin ailenin tahliye merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Filipinler'in kuzeydoğusunda meydana gelen Trami fırtınası dolayısıyla can kaybı, 28 Ekim'de 97'ye çıkmıştı. Ayrıca, aynı tarihlerde Çin kıyılarına yaklaşan Kong-rey Tayfunu sebebiyle 32 yolcu feribotunun 16 güzergahındaki seferleri iptal edilmiş, sahil kesimlerinde 67 inşaat projesi ve 84 açık deniz inşaat gemisi de faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BBP Başkanı Destici'den Asgari Ücret Açıklaması
2
Kassam Tugayları Gazze'de Askeri Hedefleri Vurdu
3
Papua Yeni Gine'de Şiddetli Deprem Gerçekleşti
4
İBB'nin Hamidiye Su Ürünlerine Yüzde 17.85 Zam
5
CHP Dava Sürecini Yakından Takip Ediyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Hafızlık Yarışmasında İsrail'e Sert Eleştiri
7
Kartal Belediyesi İşçileri Grev Kararını Aldı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor