Filipinler'de Fırtına ve Tayfun Felaketi: Can Kaybı 145'e Yükseldi

Filipinler'de Fırtınaların Yolu Açtığı Felaketler

Filipinler'de 24 Ekim tarihinden itibaren etkili olan Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e ulaştı. Bu trajik olaylarla ilgili resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Açıklama ve Can Kaybı

Filipinler Haber Ajansı (PNA), Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamaya yer verdi. Bu açıklamaya göre, afetler sonucunda 145 bireyin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Tayfunun Durumu ve Alarm Seviyesi

Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Kong-rey Tayfunu'nun merkezinin Cagayan bölgesinin 350 kilometre açıklarında olduğunu ve saatte 230 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Tayfunun "süper tayfuna" dönüşme ihtimali göz önünde bulundurularak, Batanes bölgesinde 4. seviye alarm durumu ilan edildi.

Güvenlik Önlemleri

Yetkililer, denizcilere limandan çıkmamalarını ve denizde bulunanların en kısa sürede güvenli limanlara ulaşmalarını tavsiye etti. Tayfunun, Tayvan'a ilerlemesi bekleniyor ve bu yıl Tayvan'ı vuran en güçlü fırtınalardan biri olarak kaydediliyor.

Trami Tropik Fırtınası'nın Etkileri

Kong-rey, bu yıl boyunca Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun konumunda. NDRRMC, 27 Ekim itibarıyla Trami fırtınasının 5,7 milyon insanı etkilediğini ve yaklaşık 92 bin ailenin tahliye merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Filipinler'in kuzeydoğusunda meydana gelen Trami fırtınası dolayısıyla can kaybı, 28 Ekim'de 97'ye çıkmıştı. Ayrıca, aynı tarihlerde Çin kıyılarına yaklaşan Kong-rey Tayfunu sebebiyle 32 yolcu feribotunun 16 güzergahındaki seferleri iptal edilmiş, sahil kesimlerinde 67 inşaat projesi ve 84 açık deniz inşaat gemisi de faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.