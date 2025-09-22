Filipinler'de Sel Kontrolü Yolsuzluğu Protestolarında 216 Kişi Gözaltına Alındı

Filipinler'de sel kontrol projelerindeki yolsuzluk iddialarını protesto eden 216 kişi çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı; hükümet soruşturma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:21
Manila ve diğer bölgelerdeki gösteriler polis müdahalesiyle sonuçlandı

Manila Times ve Filipinler İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı açıklamalarına göre, başkent Manila ile ülkenin diğer bölgelerinde düzenlenen yolsuzluk karşıtı gösterilerde toplam 216 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında çocukların da bulunduğu ve göstericilerin araç yakmak, taş ve molotof kokteyli atmak ile yakınlardaki bir moteli yağmalamak suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, verdiği röportajda gösterileri Nepal ve Endonezya'daki olaylara benzetti ve molotof kokteyli attığı belirlenen kişilerin öldürmeye kasıt suçlamasıyla yargılanabileceğini söyledi. Remulla, gösteriler sırasında polisin ateşli silah kullanmadığını da vurguladı.

Skandal, sel kontrol projelerine son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılmasıyla gündeme geldi. Hükümet, sele maruz kalan bazı bölgelerde yaptığı denetimlerde projelerin standartlara uygunluğu ve fiilen yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Bu süreçte çok sayıda milletvekili, senatör, inşaat şirketi ve kamu çalışanı mühendisler, gösterişli yaşam tarzlarını büyük rüşvetlerle sağlamakla suçlanıyor; hükümet soruşturmayı sürdürüyor.

