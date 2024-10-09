Filipinler Savunma Sanayisine Yatırım Yapıyor

Filipinler Savunma Sanayisini Geliştiriyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos Jr, ülkenin savunma sanayesinin güçlendirilmesi için yeni bir yasa imzaladı. Yerli Üretim Arttırılacak

Bu yasayla beraber, yerli üretimi artırmaya yönelik yollar oluşturularak, Filipinler'in savunma sanayisinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemeye göre, Savunma Bakanlığı, ülkenin savunma teçhizatı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Kendine Güvenen Savunma Duruşu Programı"nı uygulamaya koyacak. Tehditlere Karşı Teknolojik Gelişim

Marcos Jr, savunma ekipmanlarının yerel üretimini artırmayı amaçlayan yasanın, "geleneksel olmayan tehditlere" karşı koyacak teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanıyacağını belirtti. Başkan, günümüzde siber güvenlik ihlalleri ve kimyasal saldırı gibi risklerin acil gerçekler olduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı Ferdinand Martin Romualdez, savunma yasasının, ülkenin denizlerdeki çıkarlarını koruduktan sonra bölgedeki barış ve istikrarı sağlamada önemli bir rol oynayacağına inandığını açıkladı. Silahlı Kuvvetler ve Diğer Güçlerin Desteklenmesi

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arsenio Andolong, yasanın Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) ve diğer kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarını destekleyeceğini söyledi. Ayrıca, AFP'nin hem geleneksel hem de modern tehditlere karşı kabiliyetlerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.