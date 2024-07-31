Filipinler ve ABD Ortak Deniz Tatbikatı Gerçekleştirdi

Filipinler ve ABD Donanmaları Ortak Tatbikatta Bulundu

Filipinler ile Amerika Birleşik Devletleri donanmaları, Filipinler’in münhasır ekonomik bölgesinde ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat Hakkında Detaylar

Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, tatbikatın Palawan’ın batısında yapıldığı duyuruldu. Ortak müfredata göre yapılan tatbikatta, bölük taktikleri, manevra stratejileri ve çapraz güverte gibi çeşitli eğitim konuları ele alındı.

İşbirliğinin Önemi

Tatbikatın, her iki ülke arasındaki askeri işbirliğini pekiştirmeyi hedeflediği ifade edildi. Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner Jr, bu tür tatbikatların donanma kabiliyetlerini güçlendirmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Diplomatik Bağlantılar

Öte yandan, tatbikatın, Filipinler’de düzenlenen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr ile görüşmelerinin ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.