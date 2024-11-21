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Filistin, ABD'nin Gazze'deki Ateşkes Veto İle İlgili Kararını Kınadı

Filistin, ABD'nin 4. kez Gazze'de ateşkes karar tasarısını veto etmesini kınadı ve uluslararası hukuka meydan okuma uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 02:23
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 02:23
Filistin, ABD'nin Gazze'deki Ateşkes Veto İle İlgili Kararını Kınadı

Filistin, ABD'nin 4. kez Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmesini şiddetle kınadı.

Filistin haber ajansı WAFA üzerinden yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanlığı, "ABD yönetiminin dördüncü kez veto kullanarak, İsrail'i, Filistin halkına ve Lübnan halkına karşı suçlarını sürdürmeye teşvik ettiği" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD vetosunun İsrail'i uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka karşı tüm kararlara meydan okuma konusunda cesaretlendirdiği ifade edildi. BM Güvenlik Konseyi'ne ve üye ülkelere, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin maruz kaldığı saldırıların, insani felaketin ve kıtlığın önüne geçilmesi için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

ABD'nin Veto Kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

15 üyeli BMGK'da, Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Japonya, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan tasarı oylamaya sunulmuştu. ABD, bu tasarıyı veto ederken, diğer 14 üye ise tasarı için "evet" oyu kullanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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