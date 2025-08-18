Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa Refah ve Ariş’te Gazze yardımlarını denetledi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa Refah ve Ariş’te Gazze yardımlarını yerinde inceledi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Mısır’daki Refah ve El-Ariş bölgelerine yaptığı ilk ziyarette, Gazze Şeridi’ne gönderilecek insani yardımların hazırlık merkezlerinde incelemelerde bulundu. Ziyarete, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin talimatıyla, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati eşlik etti.

Ziyaretin amacı ve merkez ziyaretleri

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ziyaretin amacı, “Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve yardım akışının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları denetleme” olarak belirlendi. Mustafa ve Abdülati, Refah kenti yakınlarındaki Şeyh Zuveyd’de kurulu, Mısır Kızılayı’na bağlı “İnsani Mutfak” merkezinde incelemelerde bulundu ve merkezin Gazze’deki ağır insani koşullara müdahaledeki rolünü övdü.

Ziyarette ayrıca yardımların lojistik olarak koordine edildiği Mısır Kızılayı’nın ana merkezi de ziyaret edildi. Heyet, özellikle İsrail’in bölgede uyguladığı “sistematik açlık politikası”na karşı, Gazze’deki tüm Filistinlilere acil ve kapsamlı yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Abdülati’nin açıklamaları: Yardım miktarları ve engeller

Mısır Dışişleri Bakanı Abdülati, Refah Sınır Kapısı önünde düzenlenen basın toplantısında, bugüne kadar Gazze’ye 550 bin tondan fazla yardımın giriş yaptığını bildirdi. Abdülati, 168 kez hava yoluyla gıda ve tıbbi yardım gönderildiğini; 18 binden fazla yaralının 172’den fazla Mısır hastanesinde tedavi edildiğini kaydetti.

Abdülati, İsrail’in kontrolündeki Kerem Ebu Salim sınır kapısından 27 Temmuz–17 Ağustos tarihleri arasında bin 288 yardım tırının giriş yaptığını, bunun Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirterek, günlük en az 700–900 tır yardımın gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca şu anda Mısır tarafında 5 binden fazla yardım tırının Refah sınırında Gazze’ye geçiş için beklediğini, ancak İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle bu yardımların girişinin engellendiğini ifade etti.

Sınır kısıtlamaları ve insani durum

Metinde belirtildiği üzere İsrail, 2 Marttan bu yana Gazze’ye giden tüm sınır kapılarını kapatarak yardımların girişini büyük ölçüde durdurmuş durumda. Yardımların engellenmesi bölgeyi kıtlığa sürüklerken yalnızca minimum düzeyde yardım girişine izin veriliyor. Ariş ve Refah, dünyanın dört bir yanından gelen insani yardımlar için stratejik öneme sahip; ancak İsrail’in sınırın Filistin tarafını işgal etmesi sonrası Kerem Ebu Salim kapısından da geçiş engelleniyor.

Can kayıpları ve insani tablo

Metindeki verilere göre İsrail’in operasyonlarında şu ana kadar 62 binden fazla Filistinli öldü, 156 bin 230 kişi yaralandı ve 9 binden fazlası kayboldu. Yüz binlerce kişinin evsiz kaldığı bölgede açlık nedeniyle 112’si çocuk, 263 Filistinli hayatını kaybetti. Haberde ayrıca, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü operasyonlara dair eleştiriler ve Uluslararası Adalet Divanı’nın “soykırımı durdurma” çağrılarının dikkate alınmadığına ilişkin iddialar yer aldı.