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Filistin Başbakanı Mustafa, Suriye'nin Yeni Yönetimi ile Görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile görüşerek destek mesajları iletti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:36
Filistin Başbakanı Mustafa, Suriye'nin Yeni Yönetimi ile Görüştü

Filistin Başbakanı, Suriye'yi Ziyaret Etti

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu görüşme, Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden Filistinli ilk yetkili olma özelliği taşıyor.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, Şara'ya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın selamlarını iletti. Ziyaretin amacı, Filistin'in Suriye yönetimi ve halkına desteğini teyit etmek ile Suriye'deki Filistinli mültecilerin durumu hakkında koordinasyonu ele almaktı.

Filistin ve Suriye Kardeşliği

Mustafa, Filistin'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguladı ve iki halk arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerine dikkat çekti. "Suriye bizim için önemli bir ülkedir, davamıza da destekçidir. Suriye'nin uluslararası yaptırımlardan kurtulması ve Arap Birliği'ndeki konumuna dönmesi gerektiğini talep ediyoruz," dedi.

Gelecek İçin Umut

Başbakan Mustafa, Suriye'nin mevcut zorlukları aşarak geleceğini inşa etme konusunda umutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail işgaline karşı Arap ülkelerinin istikrarı ve kalkınmasının önemine değindi. "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine desteğimizi sürdürüyoruz. Filistin'in de bağımsız bir devlet olma hakkı vardır," şeklinde konuştu.

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