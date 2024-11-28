Filistin, BM'ye Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler’e (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararını uygulama sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Abbas, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland’ı Ramallah’taki makamında kabul etti. Görüşme esnasında Abbas, Wennesland’a Filistin topraklarındaki güncel durum ve Filistin yönetiminin, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’taki saldırılarını durdurma çabaları hakkında bilgi verdi.

Abbas, BM’nin Gazze’de ateşkes sağlanması, yardımların hızlandırılması, İsrail’in tamamen çekilmesi ve Filistin Devleti’nin Gazze’de de sorumluluk almasına yönelik 2735 sayılı kararı uygulama yükümlülüğünü üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

BMGK, 10 Haziran’da Gazze için kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun geri çekilmesi, esir takası ile Gazze’nin yeniden inşasını öngören 2735 sayılı kararı almıştı.

Ayrıca Abbas, İsrail yönetiminin BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) çalışmalarını durdurma kararının engellenmesi gerektiğinin altını çizerek, söz konusu kararın ciddi siyasi, hukuki ve insani boyutları olduğunu ifade etti.

İsrail, 28 Ekim’de iki yasa tasarısını Meclis’ten geçirerek, 2,5 milyon Filistinliye yardım eden UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklama kararını almıştı. 4 Kasım’da BM’ye bildirilen bu karar ile birlikte, UNRWA’nın faaliyetlerini düzenleyen anlaşma üç ay içinde feshedilecektir. Bu bağlamda, UNRWA’nın işgal altındaki Doğu Kudüs’teki ofisi, Şufat’taki mülteci kampındaki ve Kudüs'ün Eski Şehir’deki sağlık kliniği hizmetleri durdurulacaktır.

Etkilenmemekle birlikte, UNRWA’nın saldırı altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki operasyonlarının da kısıtlanması beklenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.