Filistin Dayanışma Kampanyası, Trump'ın Gazze Planını Kınadı

İngiltere'deki Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik planını "şiddetle" kınadı. PSC, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planının 2,3 milyon Filistinlinin kitlesel etnik temizliğe tabi tutulmasına neden olacağını belirtti.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Açıklamada, Trump'ın planının hayata geçmesi durumunda Cenevre Sözleşmesi'nin ihlal edileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca, Trump'ın önerilerinin tarihi boyutlarda bir suça zemin hazırladığı ifade edilerek, bunun Filistin halkının haklarını ihlal eden bir saldırının parçası olduğu belirtildi.

Filistin Halkı Direnişini Sürdürecek

Açıklamada, bu planın yeni olmadığına dikkat çekilerek, Ekim 2023'te İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın Gazze sakinlerinin zorla Mısır'a sürülmesi için öneri hazırladığı hatırlatıldı. Gazze'deki saldırılar sonucunda, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve konutların yüzde 92'sinin hasar gördüğü bildirildi. Filistin halkının, 76 yıldır olduğu gibi vatanlarından çıkarılma girişimlerine karşı direneceği vurgulandı.

Yürüyüş ve Çağrı

Ingiliz hükümetine, Trump'ın planlarını derhal kınama ve Filistin halkının haklarına saygı gösterme çağrısı yapıldı. PSC Başkanı Ben Jamal, İngiltere hükümetinin bu planları reddettiğini açıkça göstermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İngiltere halkına, 15 Şubat Cumartesi günü Whitehall'dan ABD'nin Londra Büyükelçiliğine düzenlenecek yürüyüşe katılmaları çağrısında bulundu.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki tehlikeleri ortadan kaldırmaktan sorumlu olacağını söyledi. Gazze'deki Filistinlilerin, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirileceğini belirtti.