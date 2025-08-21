Filistin'den E1 Projesi Kararına Tepki: İngiltere ve 21 Ortağın Kınaması Memnuniyetle Karşılandı

Filistin, İngiltere ve 21 Ortağın E1 Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ve 21 uluslararası ortak tarafından alınan kararın önemli ve zorunlu bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu adımın ardından İsrail'e, Batı Şeria'nın güneyini orta kesiminden ayıran bu tehlikeli yerleşim planından vazgeçmesi için baskı yapılması gerektiği kaydedildi.

Ortak Açıklama ve İmzacı Ülkeler

İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında olduğu 22 ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyor ve şiddetle derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz."

Ortak açıklamaya Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas imza attı.

E1 Projesi: Konum, Amaç ve Etkileri

E1 Projesi, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilen Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamak amacıyla başlatılmıştı. Bu kapsamda bölgedeki yerleşimi genişletmek için 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek amacıyla 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildiği belirtiliyor.

Açıklamada, E1 Projesi ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi hedeflendiği vurgulandı. Filistin yönetimi, uluslararası ortakların kınamasını önemli bir adım olarak niteleyerek İsrail'e yönelik baskının sürdürülmesi çağrısında bulundu.