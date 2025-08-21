DOLAR
41 -0,18%
EURO
47,52 -0,05%
ALTIN
4.401,92 -0,21%
BITCOIN
4.615.261,43 0,18%

Filistin'den E1 Projesi Kararına Tepki: İngiltere ve 21 Ortağın Kınaması Memnuniyetle Karşılandı

Filistin, İngiltere ve 21 uluslararası ortağın E1 Projesi kararını kınamasını memnuniyetle karşıladı; İsrail'e planı geri çekme baskısı yapılması çağrıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:59
Filistin'den E1 Projesi Kararına Tepki: İngiltere ve 21 Ortağın Kınaması Memnuniyetle Karşılandı

Filistin, İngiltere ve 21 Ortağın E1 Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ve 21 uluslararası ortak tarafından alınan kararın önemli ve zorunlu bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu adımın ardından İsrail'e, Batı Şeria'nın güneyini orta kesiminden ayıran bu tehlikeli yerleşim planından vazgeçmesi için baskı yapılması gerektiği kaydedildi.

Ortak Açıklama ve İmzacı Ülkeler

İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında olduğu 22 ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyor ve şiddetle derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz."

Ortak açıklamaya Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas imza attı.

E1 Projesi: Konum, Amaç ve Etkileri

E1 Projesi, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilen Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamak amacıyla başlatılmıştı. Bu kapsamda bölgedeki yerleşimi genişletmek için 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek amacıyla 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildiği belirtiliyor.

Açıklamada, E1 Projesi ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi hedeflendiği vurgulandı. Filistin yönetimi, uluslararası ortakların kınamasını önemli bir adım olarak niteleyerek İsrail'e yönelik baskının sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de fotokapanla tespit edilen kenevir zanlısı gözaltında
2
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
3
Filistin'den E1 Projesi Kararına Tepki: İngiltere ve 21 Ortağın Kınaması Memnuniyetle Karşılandı
4
Çorum Belediyesi Personeline 90 Bin Lira Banka Promosyonu
5
Büyükçekmece'de duvarlardan ses ihbarı: 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı
6
İsrail, Gazze'nin Kuzeyine Su Kısıtlamasıyla Göçe Zorluyor
7
22 Ağustos 2025 Gündem Özeti: Türkiye ve Dünya Haberleri

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım