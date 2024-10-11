Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki Arazi Gasbına Sert Tepki

Filistin Yönetiminden Sert Tepki

Filistin Ulusal Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler'e ait mülteci yardım ajansının (UNRWA) arazisini gasbetme kararını kınadı. Bu kararın, Filistin halkının haklarını ihlal etmeyi amaçladığını ve uluslararası hukuku çiğnediğini ifade ettiler.

FKÖ Başkanı’ndan Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Toprak Otoritesi'nin UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkez arazisine el koyma kararını reddetti. Futuh, bu adımın Filistin halkının tarihi haklarını tehdit eden bir provokasyon olduğunu belirtti ve uluslararası toplumu İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğini dondurmaya çağırdı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Filistin Dışişleri Bakanlığı, alınan kararın uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler'in dokunulmazlığının ihlali olduğunu vurguladı. Bakanlık, İsrail'in UNRWA aleyhindeki saldırılarının Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tehdit eden sistematik bir provokasyon olduğunu belirtti.

Açıklamalarda, UNRWA'nın korunması ve Filistinli mültecilerin haklarının uluslararası hukuka uygun bir şekilde sağlanması için gerekli mali desteğin artırılması gerektiği hususunda vurgu yapıldı. Bu bağlamda, uluslararası toplumdan destek çağrısı yapıldı.

İsrail'in Planları

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail yönetimi, Doğu Kudüs’teki UNRWA merkezinin arazisine el koyarak burada 1440 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.