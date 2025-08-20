Filistin'den Netanyahu'ya Tepki: Fransa ve Avustralya Saldırısı "Haksız ve Barış Karşıtı"

Filistin yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa ve Avustralya'ya yönelik açıklamalarını resmen kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Emmanuel Macron ve Anthony Albanese'ye yönelik sözlerinin "haksız ve barış karşıtı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Filistin Devleti'nin tanınması, antisemitizm ve Fransa ile Avustralya'nın içişlerine müdahale konularının birbirine karıştırılmasının haksız olduğu, bunun ayrıca iki devletli çözüm ilkesi ve bu konudaki uluslararası uzlaşıya aykırı düştüğü kaydedildi.

Bakanlık, İsrail işgalini, işlenen suçları eleştirmek ya da Filistinlilerin özgürlük ve bağımsızlık haklarına destek vermek ile antisemitizmi birbirine karıştırma yönündeki tekrar eden söylemin artık bilinçli bir araç haline geldiğini ve kimseyi kandırmayacağını belirtti.

Açıklamada bu söylemin, İsrail'de iktidardaki sağcılar tarafından "işgali korumak, soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak suçlarını meşrulaştırmak ve uluslararası hukuka karşıtlığı güzelleştirmek" amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelere İsrail'in bu tutumuna karşı çıkma çağrısı yaptı ve iki devletli çözümü, uluslararası hukuku ile uluslararası meşruiyet ve kurumların güvenilirliğini savunmak amacıyla Filistin'in bireysel ya da toplu şekilde hızla tanınması talebinde bulundu.

Netanyahu'nun Macron Açıklaması

Netanyahu, yazdığı mektupta Macron'u Filistin Devleti'ni tanımaya çağırmakla eleştirmiş ve bununla Macron'un "Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği" iddiasını dile getirmişti. Netanyahu ayrıca Macron'a, 23 Eylül'de yeni Yahudi yılından önce antisemitizmle mücadele etme çağrısında bulunmuştu.

Macron ise 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldıklarını ve Eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu'nda bu konuda resmi açıklama yapacaklarını belirtmişti.

Avustralya İle Gerilim: Vize Krizi ve Karşılıklı Adımlar

Avustralya, 18 Ağustos'ta İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Simcha Rothman'ın vizesini "ayrılığı körükleyen kişilerin" ülkeye kabul edilemeyeceği gerekçesiyle iptal etmiş ve kendisinin ülkeye girişini 3 yıl süreyle yasaklamıştı.

Rothman'ın vize iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altındaki Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizelerini iptal etme kararı aldı.

Netanyahu, Filistin devletini tanıyacağını açıklayan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi İsrail'e "ihanet etmekle" suçladı ve Albanese hakkında şunları söyledi: "Tarih, Albanese'i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı."

Filistin yönetimi, tüm bu gelişmeler ışığında uluslararası toplumu iki devletli çözümü savunmaya, uluslararası hukuka bağlı kalmaya ve Filistin'in tanınması için adım atmaya çağırdı.