Filistin Devlet Başkanlığı: Tehcir ve Alternatif Vatan Planlarına İzin Yok

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan Kesin Mesaj

Filistin Devlet Başkanlığı, Filistin halkının İsrail'in tehcir ve alternatif vatan planlarını kabul etmeyeceğini duyurdu. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail makamlarının, Filistin halkını göç ettirme çabası ve etnik temizlik üzerine Batı Şeria'daki saldırılarını genişlettiğini açıkladı.

Tehditlere Tepki

Ebu Rudeyne, "Filistin halkı ne tehcir ne de alternatif vatan planlarını kabul edecek." diyerek, halkın tehdit edilmesinin kimseye bir fayda sağlamayacağını, aksine bölgeyi daha büyük bir kaosun içine sürükleyeceğini uyardı.

Saldırılar ve Sonuçları

Ebu Rudeyne, işgal güçlerinin Batı Şeria'da yürüttüğü saldırıların sonuçlarının ağır olduğunu söyledi. Bu saldırılar sonucunda 29 Filistinlinin şehadeti ile yüzlerce kişinin yaralanmasının yanı sıra, Cenin ve Tulkerim'de binaların havaya uçurulduğu ve altyapının tahrip edildiğini vurguladı. Binlerce insan da sığınmacı durumuna düştü.

ABD Yönetimine Çağrı

Ebu Rudeyne, ABD yönetimine de İsrail'in saldırılarına son vermesi için acil harekete geçme çağrısında bulundu. Aksi halde durumların kontrol edilemez bir şekilde büyüyeceğini ve herkesin bedel ödeyeceğini belirtti.

İsrail'in Saldırılarına Dikkat

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusunun 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adı altında saldırı başlattığı biliniyor. Bu saldırılar, Cenin'den sonra 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e de sıçradı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vermekte, ayrıca bölgedeki evleri de yıkmaktadır.