Filistin'e Destek Platformu'ndan Gazze'ye Umut Işığı Ol Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Platformu'ndan Anlamlı Yürüyüş Çağrısı

Filistin'e Destek Platformu, yarın akşam İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla gerçekleştirilecek büyük bir yürüyüş için çağrıda bulundu.

Yürüyüş Detayları

Yürüyüş, yarın akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı'ndan başlayarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kadar devam edecek. Katılımcıların meşalelerle destek vereceği bu etkinlik, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukaya dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Mehmet Güney'den Açıklama

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Galata Köprüsü'nde düzenledikleri gösteriyi hatırlatarak, "Gazze'nin sesini duyurmak için bu kez yola çıktık. 'Umudun en zor sınavdan geçtiği bir dönemde, biz umudu yeniden diriltmek istiyoruz'" ifadelerini kullandı.

Meşale, Umudu Simgeleyen Bir Sembol

Güney, yürüyüş sırasında yakacakları meşalenin umudu ve başarıyı simgelediğini belirtirken, vicdani hassasiyeti olan herkesi bu anlamlı yürüyüşe katılmaya davet etti. "Eğer bir yerde umut olursa, başarı olur; mücadele başarıya götürür" diyerek, Filistin'e olan desteğin önemine vurgu yaptı.

Bu anlamlı yürüyüşte, Gazze için bir araya gelecek olan katılımcıların, Filistin'in özgürlüğü için seslerini yükseltmeleri bekleniyor.

