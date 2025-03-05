Filistin Futbol Federasyonu'ndan İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Filistin Futbol Federasyonu, uluslararası spor kuruluşlarına İsrail'e yaptırım uygulama çağrısında bulundu, sporcuların yaşadığı zorlukları anlattı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:00
Filistin Futbol Federasyonu'ndan İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Uluslararası Spor Kuruluşlarına Çağrı

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Rucub, tüm uluslararası spor kuruluşlarına, İsrail’in uluslararası yasalara ve ilkelere uyana kadar yaptırım uygulama çağrısında bulundu. Rucub, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, Filistinli sporcuların karşılaştığı zorlukları dile getirdi.

Sporun Evrensel İlkeleri ve Filistin

Rucub, Olimpiyat Tüzüğü'nün, "insan onurunun korunmasıyla ilgili barışçıl bir toplumu teşvik etmek amacıyla sporu insanlığın uyumlu gelişiminin hizmetine sunmayı" amaçladığını belirterek, Filistin halkının karşılaştığı sıkıntıların bu ilkeleri geçersiz kıldığını kaydetti.

Spor Altyapısındaki Yıkım ve Kaybedilen Hayatlar

Devam eden İsrail soykırımı'nın spor camiası üzerindeki etkilerinden bahseden Rucub, "Spor altyapımız harabe halde ve sporcularımızın çoğu ayrım gözetmeyen saldırılarda hayatını kaybetti. İsrailli sporcular, bu durumu destekliyorlar," şeklinde konuştu.

Uluslararası Toplumdan Destek Çağrısı

Rucub, uluslararası topluma, soykırıma ve sistemsel adaletsizliğe karşı durmaları için Olimpiyat Tüzüğü'ne sadık kalmaları çağrısı yaptı. Ayrıca, sponsorların ve şirketlerin, apartheid sistemi içinde faaliyet gösteren İsrail takımlarına destek vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Filistin Sporcularının Mücadelesi

Filistinli yüzücü Valerie Tarazi, sporun hayatta kalma ve dayanıklılık mücadelesi olduğunu dile getirerek, geçen yıl İsrail saldırılarında 265 spor tesisinin yok edildiğini belirtti. Tarazi, "300'den fazla sporcu, hakem ve antrenör hayatını kaybetti. Bizim için bunlar sadece istatistik değil, gerçekte kaybettiklerimizdir," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Spor Kuruluşlarının Sessizliği

Tarazi, uluslararası spor kuruluşlarının Filistinli sporcuların yaşadığı durumu karşısında harekete geçmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Sessizlik, tarafsız olmak değil, suç ortaklığıdır," diyerek FIFA’dan somut adımlar atmasını talep etti.

Paris Olimyatları’nda Destek

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tarazi, 7 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası spor kuruluşlarının Filistinli sporculara desteğinin artığını dile getirerek, "206 Ulusal Olimpiyat Komitesinden 200'ü, Filistinlileri desteklemek için elinden geleni yaptı," dedi. Rucub ise Paris'te Filistinlilere yönelik olumlu tepkilerin arttığını, bunun da destek işareti olduğunu söyledi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Rucub (solda) ile Filistinli atlet ve ulusal yüzme...

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Rucub (solda) ile Filistinli atlet ve ulusal yüzme takımı sporcusu Valerie Tarazi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği üyesi gazetecilere, Filistinli sporcuların İsrail işgali altında yaşadıkları zorlukları anlattı.

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